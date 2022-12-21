تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا ، فيما تماثل مريضان للشفاء، مع عدم تسجيل وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

وحسب بيان وزارة الصحة، فإن إجمالي الإصابات بلغ 271186 حالة ومجموع المتماثلين للشفاء 182624 حالة، في الوقت الذي بقي فيه عدد الوفيات مستقرا عند 6881 حالة.