تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الجزائر
بقلم ط.خير الدين
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا ، فيما تماثل مريضان للشفاء، مع عدم تسجيل وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.
وحسب بيان وزارة الصحة، فإن إجمالي الإصابات بلغ 271186 حالة ومجموع المتماثلين للشفاء 182624 حالة، في الوقت الذي بقي فيه عدد الوفيات مستقرا عند 6881 حالة.
كما تم أيضا إحصاء حالتين في العناية المركزة, وفقا لنفس المصدر. وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.
كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.
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