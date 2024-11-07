تسجيل 4 جرحى جراء التوقف المفاجئ..الدرك الوطني يحذر من هذا المنحدر !

نصح مركز الإعلام والتنسيق المروري “طريقي”، السائقين بتخفيض السرعة عند الإقتراب من بلدية بومدفع أين تم تحويل حركة المرور عبر الطريق الوطني رقم 4.

وجاء تحذير مركز طريقي التابع للدرك الوطني، عقب الحادث المروري الذي وقع بالطريق السيار شرق غرب الرابط بين ولايتي البليدة وعين الدفلى. بالضبط قبل محول خميس مليانة إتجاه وهران ونتيجة للتوقف المفاجئ لحركة المرور. الذي إنجر عنها حوادث جسمانية للأسف أسفرت عن إصابة أربعة أشخاص بجروح.

وجاء في بيان الدرك “على إثر الحادث المرور الذي وقع بالطريق السيار شرق غرب الرابط بين ولايتي البليدة وعين الدفلى. بالضبط قبل محول خميس مليانة إتجاه وهران ونتيجة للتوقف المفاجئ لحركة المرور. إنجر عنها حوادث جسمانية للأسف أسفرت عن إصابة أربعة أشخاص بجروح”. “كون الطريق منحدر ننصح مستعملي الطريق المتجهين من ولايتي الجزائر والبليدة اتجاه وهران. بتخفيض السرعة عند الاقتراب من بلدية بومدفع أين تم تحويل حركة المرور عبر الطريق الوطني رقم4”.