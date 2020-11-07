تسجيل 4 حرائق غابات وخسائر مادية معتبرة بوهران

تدخلت مساء امس الجمعة، وحدات الحماية المدنية من اجل إخماد عدة حرائق للغابات اندلعت بكل من غابتي نذاغ والراس الأبيض بلدية عين الكرمة، كريشتل بلدية قديل وطافراوي بوهران.

واكبر حريق ذلك المسجل بغابة مداغ بلدية عين الكرمة دائرة بوتليليس اين تم تسخير للعملية 19 شاحنة مكافحة حرائق الغابات بالإضافة إلى 65 عون تدخل بمختلف الرتب.

وأسفر الحريق المهول عن تعرض يعض الأشخاص للاختناق بفعل الدخان المتطاير بعدما حاصرتهم النيران تم انقاذ سيدة منهم واسعافها من قبل رجال الحماية المدنية في حين خلف لبعض الفلاحين ممن يملكون مزارع بالمنطقة خسائر مادية معتبرة تمثلت في نفوق دواجن الي جانب تضرر مربي النحل بنسبة كبيرة دون الحديث عن هكتارات الغابات والأشجار التي اتت عليها النيران.

وقد تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحريق المندلع بغابة مداغ الذي ادت الرياح الي توسع رقعته وصعبت من مهام رجال الحماية المدنية في اخماده.

اما الحريق الثاني فقد اندلع بغابة كريشتل بلدية دائرة قديل وتم الاستعانة فيه بـ 6 شاحنات لمكافحة حرائق الغابات بالإضافة إلى 25 عون تدخل بمختلف الرتب.

في حين شب الحريق الثالث على مستوى غابة طافراوي التابعة بلدية دائرة وادي التليلات تم تسخير خلالها شاحنتين لمكافحة حرائق الغابات بالإضافة إلي 13 عون تدخل بمختلف الرتب.