تسجيل 40 ألف حالة تسمم عقربي و22 وفاة السنة الفارطة

كشف محمد لمين سعيداني عضو لجنة الخبراء في مكافحة التسمم العقربي ورئيس مخبر بمعهد باستور. عن تسجيل 40 ألف حالة تسمم عقربي خلال العام الماضي عبر الوطن. منها 22 حالة وفاة.

وأشار الدكتور سعيداني لوأج خلال إنطلاق حملة تحسيسية وتكوينية للوقاية من التسمم العقربي. بشعار “لنحمي أنفسنا وأطفالنا من التسمم العقربي”. إلى تسجيل تراجع في حالات التسمم العقربي وحالات الوفاة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة. داعيا كل الفاعلين إلى المزيد من تضافر الجهود للحد والتقليل من هذا النوع من الإصابات.

وكشف سعداني، أن الأطفال أقل من 10 سنوات يمثلون الفئة العمرية الأكثر تعرضا للتسمم وذلك بنسبة 60 بالمائة من إجمالي الحالات.

وترجع حالات التسمم العقربي إلى عدة عوامل من بينها نقص التهيئة الحضرية والإنارة العمومية. وانتشار النفايات في الوسط الحضري ونقص حملات جمع هذه الحيوانات السامة التي تعرف إنتشارا. خاصة في فصل الصيف وغيرها من الأسباب، وفقا لذات المسؤول.

كما يعد تأخر تحويل المصابين نحو الوحدات الصحية خاصة بالنسبة للقاطنين بعيدا عنها من بين العوامل المؤدية إلى الوفاة. فضلا عن لجوء الكثير من المواطنين إلى التداوي بالطرق التقليدية وهو ما يشكل خطرا على حياتهم.

وأشار سعيداني، إلى توفر المصل المضاد لهذا النوع من التسممات. حيث يسهر معهد باستور سنويا على إنتاج أزيد من 80 ألف قارورة مصل مضاد لتسمم العقربي. يتم توزيعها على مديريات الصحة عبر الولايات.

كما حث المتحدث أيضا جميع الفاعلين بما فيهم الجمعيات على المزيد من تضافر الجهود والمساهمة في حملات التحسيس. وبرمجة حملات لجمع هذه الحيوانات السامة للحد من هذه التسممات.

كما ستمس الحملة عددا من الفضاءات العمومية والمدارس القرآنية والمساجد عبر مختلف بلديات الولاية. خاصة البلديات التي تسجل سنويا أكثر حالات الإصابة. فضلا عن برمجة حصة عبر إذاعة البيض.

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