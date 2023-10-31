تسجيل 41 ألف شهادة تاريخية بـ31 ألف ساعة

كشف وزير المجاهدين، العيد ربيقة، عن تسجيل 41 ألف من الشهادات التاريخية ما يعادل 31 ألف ساعة. مشيرا إلى أن مصالحه ستواصل في هذا الهدف. مشيراً إلى “تزايد ثقل أمانة رعاية المجاهدين صحياً ونفسياً واجتماعياً، ونقوم ببرنامج خاص في هذا الصدد”.

وقال ربيقة في تصريح للإذاعة الوطنية، عن رصد 710 آلاف زائر لمختلف المعارض التاريخية في ستينية الاستقلال. بجانب إنجاز 48 عملاً سينمائياً تاريخيا، بينها 18 عملاً جديداً في الستينية، في صورة فيلمي “العربي بن مهيدي” و”يوسف زيغود”. إضافة إلى فيلمي “سي الحواس” و”امحمد بوقرة” في إطار سبعينية الثورة.

وبجانب إشارته إلى إحياء نكبة 1948 لأول مرة خارج فلسطين، وعلى أرض الجزائر، انتهى ربيقة إلى أنّ إحياء ذكرى أول نوفمبر يترسّخ كوقفة عرفان ووفاء بالوعد لذاكرة صنّاع التاريخ، ونذكّر بإنجازاتهم وإنجازات الجزائر.