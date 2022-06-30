تسجيل 41 حالة تسمم غذائي بسبب مرطبات فاسدة بباتنة

سجل مستشفى عين التوتة بولاية باتنة منذ منتصف نهار أمس الى غاية مساء اليوم توافد 41 حالة تسمم غذائي.

وذلك من الجنسين ومن مختلف الاعمار ظهرت عليهم اعراض القيء والاسهال وآلام حادة في البطن.

وحسب مدير المستشفى نورالدين نفيسي فإن هذه الحالات تم التكفل بها طبيا بتقديم ما يلزم من علاج قبل مغادرتهم جميعا.

وحسبه دائما واستنادا لتصريحات المصابين فإن العامل المشترك بينهم هو تناول حلويات ومرطبات، يعتقد أنها غير صالحة في انتظار نتائج التحاليل المخبرية اللازمة.