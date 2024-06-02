تم تسجيل 414 ألف مشروع مؤسسة مصغرة حتى الآن، بمعدل يفوق 15 ألف مشروع سنويا، حسبما أفاد به المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، بلال عشاشة.

وقال المدير العام، على هامش يوم تشاوري نظمه فرع الوكالة الولائية الجزائر-جنوب، أن الوكالة تمكنت بعد سنوات من الخبرة من الوقوف على السلبيات والايجابيات التي مكنت من إعداد رؤية جديدة.

وتتمحور هذه الرؤية حول التركيز على نوعية المؤسسات المصغرة حيث يتم العمل، كمرحلة أولى، مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويأتي ذلك، في إطار اتفاقيات محددة لتوفير التكوين لمسيري المؤسسات المصغرة لمدة 3 أسابيع قبل إنشاء المؤسسة.

وسيتم في مرحلة ثانية، العمل مع وزارة التكوين المهني بهدف تعزيز فكر المقاولاتية لدى الشباب وتوفير التكوين قبل التوجه للوكالة.

كما تتضمن الرؤية الجديدة إجبارية التكوين على مستوى الجامعة ومراكز التكوين. ودراسة المشاريع بطريقة أكثر فعالية مع تقييم فكرة صاحب المشروع ومردودية المشروع.

ويتعلق الأمر أيضا بتعزيز دور المرأة في المقاولاتية والاستفادة من التجارب السابقة لبناء استراتيجية جديدة، تأخذ في الاعتبار احتياجات المقاولين لتطوير مؤسساتهم ورفع قيمة التمويل من خلال برنامج خاص.

وسيتم تسطير عدد من البرامج في مجال المناولة ومنح حلول للمؤسسات المصغرة. وربطها مع المؤسسات الكبيرة ومع الصناديق الاستثمارية. لتصبح قادرة على الاستدامة وتوسيع استثماراتها والتوجه نحو التصدير.