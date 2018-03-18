تسجيل 4181 حالة إصابة بـ”البوحمرون” على المستوى الوطني

سجلت 4181 حالة حصبة (البوحمرون) الى غاية يوم السبت، حسب حصيلة لوزارة الصحة و السكان واصلاح المستشفيات،

التي تأسفت لتسجيل 6 وفيات منذ ظهور هذا المرض منها 4 حالات في الوادي وحالة واحدة في ورقلة وحالة أخرى في بسكرة.

وتجدر الاشارة الى ان ولايات الوادي و ورقلة و بدرجة اقل بسكرة هي الأكثر تضررا من هذا المرض.

وفيما يخض التلقيح، أوضحت وزارة الصحة أن 259000 شخص تم تلقيحهم إلى غاية يوم السبت.

وكانت وزارة الصحة أرسلت فريقا من المختصين الى هاتين الولايتين لتقديم الدعم اللازم وتجنب تسجيل وضعية “وباء”،

حسبما صرح مدير الوقاية بوزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات لوكالة النباء الجزائرية.

وأرجع نفس المسؤول ظهور هذه الحالات من الحصبة إلى “تردد الأولياء في تلقيح اطفالهم”،

مؤكدا أن تسجيل خمس حالات بمنطقة معينة يعتبر بمثابة حالة طوارئ بالنسبة للسلطات العمومية.

ودعا ذات المسؤول جميع المواطنين الى التقرب من مؤسسات الصحة العمومية الجوارية لتلقيح ابنائهم.