تسجيل 42 حريق عبر 15 ولاية خلال 254 ساعة الاخيرة
بقلم صفية ايبارودن
تمكنت مصالح الحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة من إخماد 42 حريق غابات موزعة عبر 15 ولاية. وهذا إلى غاية الساعة 18و30 دقيقة من نهار اليوم السبت.
وفق بيان لذات المصالح فقد تم تسجيل 42 حريق موزعة كمايلي: ولاية تيزي وزو 14، بجاية 7، بالإضافة إلى ولاية الطارف 4. كما سجلت ولاية جيجل 2. في حين ولاية سطيف 2، بينما ولاية بومرداس 2، وكذا سكيكدة 2. مع ولاية قالمة 2، وحريق بكل من ولاية بالبويرة، عنابة، عين الدفلى، تيارت، المدية، باتنة وميلة.
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