تسجيل 43 حريق عبر 22 ولاية اليوم الأحد

الوطني
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تسجيل 43 حريق عبر 22 ولاية اليوم الأحد
بقلم مصطفى.ق

أعلنت مديرية الوقاية التابعة للمديرية العامة للحماية المدنية تسجيل 43 حريق عبر 22 ولاية عبر الوطن اليوم الاحد.

وقالت المديرية في بيان لها :يعمل أعوان الحماية المدنية حاليا على إخماد 43 حريق عبر 22 ولاية ، أهم هذه الحرائق مسجلة بولايات سطيف، سوق أهراس وولاية الشلف.

وتورزعت باقي الحرائق كالتالي: الطارف 04، مستغانم 02 ، برج بو عريريج 01، الجزائر 01، بجاية 06، سوق أهراس 04 ، سطيف 03 ، أم البواقي 02 ، البويرة 01، باتنة 01 ، المسيلة 01 ، ميلة 01 ، الشلف 03 ، تبسة 02، المدية 04 ، عنابة 01 ، سكيكدة 01، قالمة 01، بومرداس 02، جيجل 01، عين الدفلى 01 وولاية تيزي وزو 01 حريق.

وذكرت المديرية انه  منذ 10 أيام يتم تسجيل على أقل 50 حريق ، يتم إخماده من طرف أعوان الحماية المدنية بواسطة الأرتال المتنقلة أو المجموعة الجوية للحماية المدنية.


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