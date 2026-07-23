تسجيل 445 حريقا وأكثر من 1500 تدخل خلال الموسم الحالي

أكد المدير العام للغابات، جمال طواهرية، أن مصالح الغابات تمكنت من التحكم في جميع حرائق الغابات المسجلة. فيما تبقى بعض البؤر في مرحلة التبريد النهائي.

وأضاف طواهرية خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن الفرق الميدانية لا تغادر مواقع الحرائق إلا بعد التأكد من الإخماد الكامل. مشيرا إلى أن عدد الحرائق المحصاة على مستوى الغابات بلغ 445 حريقاً، في حين تجاوز عدد التدخلات 1500 تدخل. ما يعكس سرعة الاستجابة الميدانية والتدخل المبكر للحد من توسع النيران.

وأرجع المسؤول انتشار الحرائق إلى كثافة الغطاء النباتي الناتجة عن الشتاء الممطر، وارتفاع درجات الحرارة، وقوة الرياح. إضافة إلى انتشار الحشائش اليابسة التي ساهمت في تسريع امتداد النيران. مؤكداً أن الولايات الشرقية، وفي مقدمتها سكيكدة ثم عنابة وقالمة، كانت الأكثر تضرراً.

وفيما يتعلق بأسباب الحرائق، أكد طواهرية أن أغلبها يعود إلى الإهمال البشري، مثل إشعال النار دون التحكم فيها أو إهمال تنظيف محيط المنازل والطرقات. مع وجود حالات ذات طابع إجرامي وأخرى ناتجة عن عوامل طبيعية. وأضاف أن فرقا مختصة تلقت تكوينا للتحقيق في أسباب الحرائق. وأن التقنيات الحديثة أصبحت تتيح تحديد نقطة انطلاق الحريق وتوقيت اندلاعه بدقة.

كما كشف أن إعادة تأهيل المساحات المتضررة ستتم وفق طبيعة الأصناف الغابية، حيث تستعيد بعض الأشجار نموها طبيعياً، بينما تستوجب أنواع أخرى إعادة التشجير بعد تقييم الأضرار. ودعا إلى مواصلة تعزيز وسائل التدخل الأولي، وتدعيم الموارد البشرية عبر التوظيف والتشبيب. مع التركيز على التوعية باعتبارها الركيزة الأساسية للحد من الحرائق مستقبلاً.

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