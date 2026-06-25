تسجيل 45 حريقا عبر 29 ولاية!

سجلت وحدات الحماية المدنية على إثر موجة الحر وارتفاع درجات الحرارة 45 حريقا عبر مختلف ولايات الوطن خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وفي ولاية بجاية تم إخماد حريق أدغال وأحراش وسط المدينة بلدية أقبو، حرق وأحراش باقبوش بلدية تيزي نبربر، وحريق أدغال وأحراش ببواشن بلدية أميزور.

أما بولاية تلمسان، فقد تم إخماد حريق أدغال وأحراش ببلدية مسيردة الفواقة، وحريق غابة بالمكان المسمى واد القيامة/كزازلة بلدية هنين. وفي ولاية تيزي وزو تم إخماد حريق أدغال وأحراش بمرابيع بالقرب من بلدية فريحة، حريق غابة بودكو بلدية واقنون، حريق أدغال وأحراش بقرية بوسهل بلدية أيت يحي.

وفي ولاية سطيف، تم إخماد حريق أدغال وأحراش بتيمدوين الجوادة بلدية سرج الغول. أما بولاية فقد تم إخماد حريق أشجار مثمرة بسيدي منصور بلدية عين مران. في حين بولاية باتنة تم إخماد حريق محاصيل زراعية بقرية الحراكتة بلدية بولهيلات.

أما بولاية بجاية، فقد تم إخماد حريق أشجار مثمرة بلعواذر بلدية خراطة. حريق محاصيل زراعية بدرادرة (بكارة اولاد الشوك) بلدية ذراع القايد. في حين تم بولاية بسكرة إخماد حريق نخيل بطريق السعدة بلدية سيدي عقبة.

وفي ولاية البويرة تم إخماد حريق محاصيل زراعية بحوش صابور بلدية روراوة. أما بتيارت فتم إخماد حريق محاصيل زراعية بمنطقة عداوي حبيب رقم 13 بلدية شحيمة. حريق محاصيل زراعية بمنطقة المكمن + دوار رودو بلدية شحيمة، حريق محاصيل زراعية بمزرعة مغراوي محمد رقم 03 بلدية قرطوفة.

إخماد كلي للحرائق

وفي ولاية الجزائر تم إخماد حريق نخيل بسيتي كناب بلدية بابا حسن، وفي ولاية الجلفة تم إخماد حريق أشجار مثمرة بمنطقة المرجة بلدية دار الشيوخ. في حين تم بولاية سطيف إخماد حريق محاصيل زراعية بدوار بئر قصيعة بلدية عين ولمان.

أما بولاية سعيدة، فتم إخماد حريق محاصيل زراعية بمنطقة الهبابرة بلدية هونت، وفي ولاية سكيكدة تم إخماد حريق أشجار مثمرة بمشتة مزاز بلدية السبت. بالمقابل تم إخماد حريق محاصيل زراعية بالطريق وطني رقم 109 بلدية وادي تاوريرة ولاية سيدي بلعباس.

وفي ولاية قالمة، تم إخماد حريق محاصيل زراعية بالطريق الريفي حمام أولاد علي بلدية نشماية. وفي ولاية مستغانم تم إخماد حريق محاصيل زراعية بدوار اولاد الحاج بلدية بن عبد المالك رمضان.

في حين تم بولاية معسكر، إخماد حريق محاصيل زراعية بدوار الحبايبة جبل طاووش بلدية غريس، وفي ولاية وهران تم إخماد حريق أشجار مثمرة بمستثمرة فلاحية بولنوار رقم 07 بلدية حاسي بن عقبة، حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى طافراوي قرية القرايدية بلدية وادي تليلات.

أما بولاية برج بوعريريج، تم إخماد حريق محاصيل زراعية بمنطقة الوصفان بلدية سيدي مبارك، حريق محاصيل زراعية بمنطقة الضلعة ذراع البيوض بلدية عين تسرة. حريق أشجار مثمرة بقرية بوفنزار بلدية الجعافرة.

وبولاية تسمسيلت، تم إخماد حريق محاصيل زراعية بطريق بيرالشرميط بلدية خميستي. وفي ولاية ميلة، تم إخماد حريق أشجار مثمرة بطريق رقم 77 أ، بلدية العياضي برباس. وبولاية عين الدفلى تم إخماد حريق أشجار مثمرة ببني مرحبا بلدية عين بويحيى. حريق محاصيل زراعية بفرقة اولاد بلقاسم بلدية عين السلطان. حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى المدخل الجنوبي لمدينة العامرة.

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