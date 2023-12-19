تسجيل 4651 مشروع إستثماري إلى غاية نهاية نوفمبر 2023

أعلن المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار، عمر ركاش. أن عدد المشاريع المسجلة على مستوى الوكالة قد بلغ 4651 مشروع إستثمار إلى غاية نهاية نوفمبر 2023.

وخلال ندوة صحفية نشطت على هامش مراسم إفتتاح الطبعة الثالثة للندوة الجزائرية حول الإستثمار. أكد ركاش أن هذا الرقم يمثل عدد المشاريع المسجلة منذ الفاتح نوفمبر 2022. تاريخ شروع الوكالة في نشاطها، إلى غاية 30 نوفمبر الماضي. مشيرا إلى أن هذا العدد يشمل 90 مشروعا يضم أجانب ما بين مشاريع إستثمار أجنبي مباشر ومشاريع إستثمار في إطار الشراكة.

وأشار ركاش إلى أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار قد باشرت عملية تهدف إلى التأكد من أن المتعاملين الذين سجلوا مشاريع. قد شرعوا فعلا في مرحلة تجسيدها. علما أن هذا المسعى لم يكن إطلاقا عملية مراقبة بل بالأحرى طريقة لمعرفة نسبة إنجاز هذه المشاريع. وتحديد العراقيل التي يمكن أن تكون سببا في تأخر انطلاق هذه الاستثمارات بهدف مرافقتها”.

وأوضح ركاش في سياق ذي صلة، إلى أنه تم الشروع في الإجراءات من أجل الإنضمام لمجمل المنظمات الدولية الأكثر نشاطا في مجال الإستثمار. معلنا أن الوكالة ستكون عضوا في الجمعية الدولية لوكالات ترقية الاستثمارات بداية من شهر جانفي 2024. مشيرا إلى أن الطلب قد أودع بشكل رسمي الأسبوع الماضي بنيودلهي “الهند” من قبل ممثل الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار الذي شارك في الطبعة السابعة والعشرين للمؤتمر العالمي للإستثمار. مضيفا أن الوكالة تحضر كذلك لانضمامها للجمعية الإفريقية لوكالات ترقية الإستثمار.