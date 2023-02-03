تسجيل 47 ألف حالة جديدة بالسرطان في الجزائر

أعلن وزير الصحة، عبد الحق سايحي، عن تسجيل 47.050 حالة جديدة للسرطان، على هامش إشرافه على الافتتاح الرسمي لصالون الإعلام حول السرطان في طبعته السادسة.

وحسب بيان لوزارة الصحة، أشار الوزير، إلى أن النساء أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي الذي بلغ أرقاما مثيرة للقلق.

وتتمثل السرطانات الخمس الأكثر انتشارا لدى الرجال في سرطان الرئة، القولون والمستقيم، والبروستات، والمثانة والمعدة.

وأشار البيان، إلى أنّ سرطان القولون والمستقيم في ارتفاع ملحوظ ويأتي في المرتبة الثانية لدى الجنسين من حيث الانتشار.

وخلال هذا اللقاء، صرح الوزير أنّ سنة 2023 ستكون السنة المحورية لتقييم المخطط الوطني الأول للسرطان. من حيث مستوى الإنجاز والنتائج المحققة.

وفيما يخص التكفل بالمرضى وكذا آفاق المخطط الجديد 2023-2030، الذي يعكس الالتزام التام للسلطات العمومية. وتعبئة الجميع في مكافحة السرطان و كافة الأمراض غير المتنقلة.

كما أبرز الوزير أهم الأهداف من الاحتفال بهذا اليوم العالمي وتنظيم هذا الصالون. والتي تتمثل في رفع الغموض حول داء السرطان لدى المواطنين.

وإشراكهم في الحفاظ على صحتهم من خلال التوعية و الإعلام حول وسائل الوقاية من السرطان، التي تشمل إجراءات مختلفة، منها:

تعزيز التأثير على الأسباب وعوامل الخطر الرئيسية، كالتغذية غير الصحية وقلة النشاط البدني والتدخين والقلق، من خلال تبني سلوكيات صحية.

وكذا ضرورة الفحص والكشف المبكر للسرطان من خلال التعريف بوسائل الفحص و أنواع السرطانات التي تستفيد من الفحص.

وإشراك المواطنين ضمن استراتيجية الفحص، والإعلام حول الوسائل العلاجية المتوفرة عبر التراب الوطني. كالعلاج الكيميائي والإشعاعي.

ووسائل العلاج الموجه والعلاج التلطيفي ووسائل المرافقة لتحسين نوعية حياة مرضى السرطان.

وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن ثقته أنّ توحيد الجهود والعمل سويا بالتنسيق الفعال مع جميع الفاعلين سيمكن من التغلب على السرطان.

مشيرا إلى أنّ مخطط السرطان القادم 2023-2030، سيكون مخططا واقعيا يلبي تطلعات المواطن الجزائريين.