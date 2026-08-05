تسجيل 47 حريقا عبر عدد من ولايات الوطن 

سجلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، 47 حريقا موزعة عبر عدد من ولايات الوطن، وهذا إلى غاية الساعة الثامنة 20:00.

ووفقًا للحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي، تم إخماد 45 حريقا، ولا تزال الجهود متواصلة للسيطرة على حريقين.

وووفقا لبيان المديرية العامة للحماية المدنية، عمليات الإخماد لا تزال متواصلة عبر حريقين بكل من ولاية تيزي وزو، وقسنطينة.

وسجلت ولاية تيزي وزو على مستوى غابة عين الحمام عملية معالجة بؤر الحرائق وبقايا الجمر متواصلة.