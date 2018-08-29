تسجيل 480 تبليغ حول سوء المعاملة والإهمال في حق الطفولة

أفادت رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، أنه تم تسجيل 480 تبليغ لترقية حقوق الطفل.

داعية إلى ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الشركاء والفاعلين في المجتمع لتسطير برامج عمل وطنية ومحلية.

يتم من خلالها تحديد أولويات حماية الطفولة من كل الأخطار المحدقة بها.

جاء هذا خلال إشرافها على إنطلاق ورشة تدريبية حول تحديد أولويات حماية وترقية الطفل في الجزائر.

التي تنظمها بالتنسيق مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي.

مفيدة بـأنه سيتم تسطير إستراتيجية وطنية ومحلية من شأنها تعزيز العمليات التحسيسية والتوعوية للتمكن من حماية الأطفال.

وذكرت في ذات السياق، بأن كل الإخطارات التي سجلتها اللجنة التنسيقية للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة التي نصبت في 2017.

مشيرة إلى أنه تم تسجيل 480 تبليغ عن طريق الرقم الهاتفي 1111 الذي دخل حيز الخدمة في مارس الماضي.

ومن ضمن هذه الاخطارات، المعاملة السيئة وانتشار ظاهرتي التشرد والتسول والاهمال والمخدرات.

من جانبه، أكد ممثل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، مجدي حمدان، على ضرورة الخروج في هذه الورشة باستراتيجية وطنية.

يتم من خلالها تحديد برامج كفيلة بحماية حقوق الطفل، داعيا إلى تظافر الجهود وتنسيق العمل مع كل الشركاء لتحديد أولويات حماية الطفولة.