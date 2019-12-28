تسجيل 4801 تدخل للحماية المدنية خلال اليومين الأخيرين

سجلت وحدات الحماية المدنية 4801 تدخل في عــدة مناطق من الوطن، خلال الفترة الممتدة ما بين 26 و28 ديسمبر الجاري.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم السبت، تدخلت ذات المصالح خلال نفس الفترة، على إثر 10 حوادث مرور.

تسببت هذه الحوادث في وفاة 13 شخص، وإصابة 30 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة.

وسجلت أثقل حصيلة على مستوى ولاية الوادي، بوفاة 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين بجروح، على اثر إصطدام بين سيارة من الوزن الخفيف وشاحنة بدائرة الرقيبة.

كما تم الاستنجاد بعناصر الحماية المدنية، للتدخل من أجل إنقاد 24 شخص مختنقين بغاز أحادي أكسيد الكربون الخطير المنبعث من أجهزة التدفئة داخل منازلهم.

وشملت هذه التدخلات كل من ولاية قسنطينة بـ 11 شخص، والبيض بـ 4 أشخاص، وسطيف بـ 4 أشخاص، والجزائر بـ 3 أشخاص وغرداية بـشخصين.

تم التكفل بالضحايا، ونقلهم في حالة مستقرة إلى المستشفيات المحلية.

في حين تم تسجيل وفاة شخص بأم البواقي، متسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من جهاز تدفئة داخل منزل سكني بحي الأوراس ببلدية عين البيضاء.

من جهة أخرى، تدخلت مصالح الحماية المدنية، من أجل إخماد 5 حرائق حضرية وصناعية بكل من بجاية وسكيكدة، وعين الدفلى، ومستغانم، والبليدة .

وأدت هذه الحرائق إلى إصابة شخص بحروق خفيفة و5 أشخاص بصعوبة في التنفس، من جراء إستنشاق دخان الحريق، على اثر نشوب حريق بشقة بحي علي منجلي ببلدية الخروب في قسنطينة.

تم التكفل بالضحايا ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

للتذكير، تدخل أعوان الحماية المدنية لعين الدفلى، ببلدية عين الأشياخ، لنقل شخص متوفي على إثر إنفجار لقارورتين لغاز الأستيلين وقارورة غاز محرك ثلاجة، على مستوى ورشة لتصليح الأجهزة الكهرومنزلية.