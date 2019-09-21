تسجيل 4888 تدخل للحماية المدنية خلال الـ48 ساعة الأخيرة

سجلت وحدات الحماية المدنية 4888 تدخل في عــدة مناطق مختلفة من الوطن، بعد استقبال مكالمات استغاثة من المواطنين، خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان لذات المصلحة، اليوم السبت، تم تسجيل عدة حوادث مرور، خلال نفس الفترة، منها 7 الأكثر دموية أدت الى وفاة 6 أشخاص و إصابة 4 أخرين بجروح.

وتم التكفل بالمصابين، ونقلهم الى المؤسسات الإستشفائية.

كما تم خلال نفس الفترة، تسجيل 3 حالات وفاة غرقا في البحر والمسطحات المائية.

وسجلت حالات الوفاة في كل من عين تموشنت، بوفاة شاب يبلغ من العمر 28 سنة في شاطئ مدريد مسموح للسباحة.

وتوفي مراهق يبلغ من العمر 19 سنة بشاطئ ممنوع للسباحة بوليماط.

وفي قالمة، توفي طفل يبلغ من العمر 12سنة في بركة مائية بحي حياهم عبد المجيد ببلدية هيليوبوليس.

وتم تحويل الضحايا إلى مختلف مصالح حفظ الجثث للمستشفيات المحلية.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية للجلفة، بعد غرق شخصين داخل بئر أثناء عملية التنظيف والصيانة ببلدية المليحة، وتم نقل جثث الضحايا الى مستشفى الجلفة.

للإشارة ، تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية تيزي وزو مدعمة بإمكانيات هامة تتمثل في شاحنات إطفاء الحرائق و فرق الإنقاذ من أجل حريقين هامين على مستوى إقليم بلدية تيزي وزو.

واندلع الحريق الأول على مستوى السوق المغطاة، مع انتشاره الى بناية محاذية، بشارع بن سلمى رمضان أدى الى إصابة 3 اشخاص بجروح.

تم التكفل بالصابين بهم في عين المكان و تحويلهم الى المستشفى.

وسجل الحريق الثاني، على مستوى المركز التجاري المسمى “la foire”، الكائن بنهج أميود، بدون تسجيل خسائر في الأرواح.

وتمت السيطرة على الحريقين وإخمادهم، ومنع انتشارهما الى البنايات الأخرى.