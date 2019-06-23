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تسجيل 49 حريق خلال الـ72 ساعة الماضية بباتنة

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تسجيل 49 حريق خلال الـ72 ساعة الماضية بباتنة
بقلم نويس عبد الجلال

الحرائق قضت على العديد من المحاصيل الزراعية حيث قدرت بعشرات الهيكتارات

أفاد بيان لمصالح الحماية المدنية، لولاية باتنة، اليوم الأحد، أنّه خلال الـ72 ساعة الماضية، سجلّت 49 حريق بمناطق مختلفة عبر تراب الولاية.

ووفقا لذات البيان، فإنّ مجمل الحرائق تزامنت مع عطلة نهاية الأسبوع، حيث مست محاصيل زراعية وحشائش يابسة.

أين خلفت خسائر مادية معتبرة في المحاصيل الزراعية، قدرتها ذات المصالح بعشرات الهيكتارات من التبن والأشجار المثمرة.

ولعّل أبرز الحرائق وأهمها في تسجيل الخسائر هي التي سجلت بكل من بلديات: بولهيلات، عزيل عبد القادر، أولاد سلام وبلدية وبلدية المعذر.

وحسب ذات المصدر، فإن سبب هذه الحرائق مجهول، ولايزال قيد التحقيق من طرف الجهات المختصة.


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