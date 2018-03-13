تسجيل 5 وفيات و2300 إصابة بداء “البوحمرون”

سجلت وزارة الصحة والسكان 5 وفيات و 2300 إصابة بداء الحصبة أو ما يعرف “بالبوحمرون”.

وقال سليم بلقاسم مستشار وزارة الصحة للقناة الإذاعية الأولى، أنه تم تسجيل هذه الإصابات على المستوى الوطني.

منها ما يقارب ألفين إصابة بولاتي الوادي وورقلة.

وأضاف المستشار، أن النتائج الأولية لا تعيد السبب إلى نوعية اللقاح بل الإشكال الوحيد هو وجود نوع من العزوف على التلقيح.

مشيرا إلى أنه عند إجراء التلقيحات وتكون نسبة التغطية فوق 80 بالمائة فإن نسبة تنقل الفيروس تكون منعدمة.

و أقل من هذه النسبة تسمح بتنقل الفيروس، مستنتجا أن ضعف التغطية اللقاحية هي السبب الرئيسي وراء تفشي فيروس “البوحمرون”.