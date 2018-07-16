تسجيل 50 ألف إصابة و4 وفيات بالتسمم العقربي خلال سبعة أشهر

سجلت وزارة الصحة والسكان حوالي 50 ألف إصابة بالتسمم العقربي مما تسبب في أربع وفيات منذ شهر جانفي المنصرم.

وقال الدكتور فورار جمال المدير العام للوقاية بوزارة الصحة، أنه تم إتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والعملية منذ سنوات الثمانينات.

بداية بوضع برنامج وطني ولجنة قطاعية للوقاية والتكفل بالتسممات العقربية التي تزداد الإصابة بها من سنة لأخرى.

مشيرا إلى تسجيل 50 ألف لسعة منذ شهر جانفي مما تسببت في أربع وفيات اثنين بولاية بسكرة وواحدة بولايتي ورقلة والوادي.

وبالرغم من تسجيل ارتفاع في عدد الإصابة بلسعات العقارب وتوسيع الرقعة الجغرافية التي انتقلت من 27 ولاية خلال سنة 2000.

إلى 39 ولاية خلال سنة 2017، إلا أن عدد الوفيات وبفضل الحملات التحسيسية قد تراجع من 107 وفاة خلال سنة 2000.

إلى 58 وفاة خلال سنة 2017 ومعظم الحالات من الفئة العمرية مابين 15 إلى 49 سنة أي من الفئات النشيطة بالمجتمع.