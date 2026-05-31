تسجيل 50 ألف حادث عمل سنويا

كشف جمال مطاري مدير الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية بالصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء، عن تسجيل 50 ألف حادث سنويا مصرح به لدى الضمان الإجتماعي.

وأضاف مطاري على هامش الإطلاق الرسمي للحملة الإعلامية التحسيسية الوطنية المشتركة في مجال الصحة والسلامة المهنيين. بمشاركة الهيئات المكلفة بالوقاية من المخاطر المهنية المتمثلة في مفتشية العمل والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وطب العمل. وهيئة الوقاية من الأخطار في أعمال البناء والري والمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية، أن هذه الحملة جاءت تحت شعار كرامة العامل وسلامته الجسدية والنفسية أساس بيئة العمل الناجحة. من أجل التقليص والحد من حوادث العمل والأمراض المهنية في مختلف القطاعات.

وأشار مطاري، إلى أن الحملة التحسيسية ستستمر إلى غاية 1 جويلية لتعزيز العمل الميداني الذي تقوم به الهيئات الوقائية تحت اشراف وزارة العمل. مضيفا أن حوادث العمل المصرح بها سنويا إلى الصندوق يتكفل بها من خلال العطل المرضية التي يتم تعويضها 100 بالمائة بعد مرورها على المراقبة الطبية.

وكشف المتحدث، أنه يتم سنويا تسجيل 50 ألف حادث يتم التصريح به لدى الضمان الإجتماعي، من بينه 10 آلاف حادث بدون عطل مرضية. مضيفا أن العامل الذي يتعرض لحادث عمل وهو بدون تأمين له الحق في التأمين من خلال التوجه إلى مفتشية العمل التي تقوم بالمهام من اجل التصريح به. مؤكدا أن المشرع الجزائري يحمي العامل وكل حقوقه بعد الحادث لمدة 4 سنوات.

وأوضح مطاري في سياق ذي صلة، أن أكثر القطاعات التي تسجل بها حوادث عمل هي البناء والأشغال العمومية والخدمات نظرا لعدد العمال الكبير. مضيفا أن الكثير من عمال البناء والأشغال ليس لديهم تكوين حول العمل الذي يقومون به.