تسجيل 51 فيضانا عبر 23 ولاية تسبب في وفاة 20 شخصا منذ بداية السنة

تم تسجيل 51 فيضانا في الفترة الممتدة من جانفي إلى أكتوبر الفارط عبر 23 ولاية تسببت في وفاة 20 شخصا.

وحسبما أكده المندوب الوطني للمخاطر الكبرى لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية طاهر مليزي، للإذاعة الجزائرية.

مشيرا إلى أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تحضرا مخططا عمليا قطاعيا من أجل التكفل بخطر الفيضانات التي خلفت خسائر مادية قدرت بـ 49 مليار دينار.

وقالت زكية بوقروة ممثلة لوزارة الموارد المائية، أن 700 موقع صنف في خانة المواقع المهددة بخطر الفيضانات.

وبالإعتماد على تصنيفين الأول هو هشاشة الموقع والثاني يتكئ على كثافة هطول الأمطار، مؤكدة أن سبب الفيضانات.

في هذه المواقع هو فيضان الأودية بسبب ارتفاع منسوب المياه.