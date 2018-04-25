تسجيل 53 قضية حقوق تأليف وتوقيف 52 شخص سنة 2017

إحتضن منتدى الأمن الوطني اليوم، بالمدرسة العليا للشرطة، ندوة إعلامية حول دور الشرطة في حماية حقوق المؤلف.

نشطها نائب مدير القضايا الاقتصادية والمالية بمديرية الشرطة القضائية، رفقة المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وأبرز المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة انفتاح المديرية العامة للأمن الوطني على مختلف النشاطات الثقافية.

منوها بالطبعة الخامسة للندوة المنظمة بمنتدى الامن الوطني الذي يثري بالنقاش موضوع حماية حقوق المؤلف ومحاربة التقليد.

مثمنا واقع الشراكة في مجال التصدي لمنتهكي حقوق المؤلف والقضاء على الظاهرة نهائيا.

معتبرا الاتفاقية المبرمة بين الطرفين سنة 2012 خطوة إيجابية دعمت العمل الميداني لمصالح الهيئتين.

وأشار المتحدث، الى المشاركة الأخيرة للأمن الوطني بالصالون الدولي للإبداع وحماية الملكية الفكرية الاسبوع الماضي بقصر الثقافة مفدي زكريا.

والتي عرفت اعجاب كبير من قبل الوفد الوزاري الذي أشرف على الإفتتاح، إضافة إلى معالي وزيرة الثقافة لدولة مالي، ندياي راماتولايديالو.

و قدم نائب مدير القضايا الاقتصادية والمالية بمديرية الشرطة القضائية حصيلة الأمن الوطني في مجال محاربة التقليد.

التي بلغت 53 قضية معالجة، مع حجز 77188 مصنف مقلد، وتوقيف 52 شخص متورط لسنة 2017.