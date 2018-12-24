تسجيل 5361 علامة تجارية للمنتجات الصناعية بالجزائر هذه السنة

تم تسجيل 5361 علامة تجارية للمنتجات الصناعية بالجزائر خلال 2018، منها 4349 علامة تجارية وطنية، و1012 علامة تجارية أجنبية.

و ذلك حسبما ذكره يوم أمس الأحد، محمد سباغ، مسؤول مكلف بالإحصائيات في المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية.

وخلال نفس الفترة الممتدة من يناير إلى 31 أكتوبر 2018، تلقى المعهد الوطني للملكية الصناعية 533 براءة اختراع.

بما في ذلك 141 براءة اختراع تقليدية و 392 معاهدة تعاون بشأن البراءات.

كما تم استحداث 11 مركز للدعم التكنولوجي والاختراع خلال سنة 2018.

وبذلك يصبح عدد مراكز الدعم التكنولوجي، التي تحصيها الجزائر إلى يومنا هذا، قد ارتفع إلى 54 مركزا.