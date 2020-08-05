تسجيل 542 تدخل عبر شبكات الصرف الصحي خلال يومي عيد الأضحى

كشف الديوان الوطني للتطهير، اليوم الأربعاء، بأن وحداته أجرت خلال يومي عيد الأضحى 542 تدخل على مستوى شبكات الصرف الصحي وبعض محطات الرفع.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن بيان الديوان، فقد سمحت هذه التدخلات بفكّ الانسدادات في القنوات وضمان التصريف العادي لمياه الصرف الصحي.

وجاءت هذه التدخلات تبعا لتسطير مخطط خاص لضمان استمرارية الخدمة العمومية للتطهير والتكفل السريع بكل انشغالات المواطنين خلال يومي العيد، وفق ما أكده المكلفة بالإعلام في الديوان، مريم أويحيى.

وأوضح ديوان التطهير بأنه تمّ تجنيد 941 عامل من إطارات وأعوان الاستغلال والصيانة واستعمال 114 شاحنة للتطهير، منها 91 شاحنة من الحجم الكبير و 106 عادية و 75 سيارة رباعية الدفع وعتاد الحفر والردم.

ولفتت المكلفة بالإعلام إلى أن حجم المياه المستعملة سجل ارتفاعا محسوسا خلال يومي العيد، لا سيما خلال الفترة الصباحية، أين وضع نظام مداومة على المستوى المركزي وعبر كل وحدات الديوان.

وفي هذا الإطار، تم تسخير إمكانات مادية وبشرية كبيرة لضمان السير العادي لشبكات الصرف الصحي ومنشآت التطهير والسماح للمواطنين بقضاء العيد في ظروف حسنة.

وأضافت مريم أويحيى بأن الديوان شارك في اليوم الأول للعيد بالتنسيق مع مختلف السلطات الولائية في عشرات عمليات التنظيف والتعقيم للشوارع بعد عملية نحر الأضاحي لتفادي انتشار فيروس “كورونا”.

مضيفة بأن هذه التدخلات سمحت بتفادي كل ما من شأنه عرقلة السير الحسن لقنوات الصرف ومنشآت التطهير، حيث لم يسجل أي خلل في منشآت وشبكات التطهير المسيّرة من طرف الديوان.