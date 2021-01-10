تسجيل 54940 إصابة جديدة و563 حالة وفاة بكورونا في بريطانيا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأحد، عن إرتفاع عدد الإصابات بـكورونا في البلاد إلى3072349حالة بعد تسجيل 54940 حالة جديدة.

وحسب آخر إحصائية لذات الهئية، فقد تم تسجيل خلال 24ساعة الأخيرة 563 وفاة جديدة،ليرتفع إجمالي ضحايا هذا الوباء إلى81431 متوفيا.

وتحتل بريطانيا المرتبة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات، والمرتبة الـ5 كذلك من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

وكانت سلطات المملكة المتحدة، قد أطلقت يوم 8 ديسمبر الماضي حملة تطعيم جماعي ضد كورونا بلقاح تطوره شركتا “فايزر” الأمريكية و”بيونتيك” الألمانية.