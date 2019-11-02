تسجيل 5789 تدخل للحماية المدنية في الـ48 ساعة الأخيرة

سجلت وحدات الحماية المدنية 5789 تدخل في عــدة مناطق من الوطن، إثر تلقي مكالمات استغـاثة من المواطنين، خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم السبت، تدخلت ذات العناصر خلال نفس الفترة، على إثر عدة حوادث مرور .

ومن بين هذه الحوادث، 6 الأكثر دموية، تسببت في وفاة شخصين وإصابة 27 آخرين بجروح.

تم التكفل بالضحايا في عين المكان، وتحويلهم إلى المستشفيات من طرف مصالح الحماية المدنية.

كما قامت ذات االعناصر، بتقديم الاسعافات الأولية لـ3 أشخاص، بعد اختناقهم بغاز أحادي الكربون المنبعث من مسخن الحمام، بعنابة.

تم التكفل بالضحايا في عين المكان، ونقلهم في حالة مقبولة إلى المؤسسات الاستشفائية.

كما قامت وحدات الحماية خلال نفس الفترة، بإخماد 4 حرائق حضرية ومختلفة بكل من عنابة، سكيكدة، الجزائر وعين الدفلى.

تسببت هذه الحرائق ، في إصابة شخص بضيق في التنفس من جراء إستنشاق دخان الحريق، الذي شب بمنزل، في عنابة.

للتذكير ،تدخل أعوان الحماية المدنية بعين تموشنت، من أجل إنقاد 3 أشخاص عالقين في البحر على متن قارب للصيد، برأس فالكون.