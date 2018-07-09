تسجيل 58 إصابة بوباء الحمى القلاعية بسطيف

سجلت المصلحة البيطرية التابعة للمديرية الفلاحية،لولاية سطيف،أمس،58 إصابة بوباء الحمى القلاعية،مست رؤوس الابقار، في العديد من مناطق التابعة لدائرة بوقاعة.

أين استنفرت السلطات المحلية والمتمثلة في رئيس الدائرة رفقة لجنة أمنية من تطويق الوباء واعطاء الأمر بنقل ونحر الابقار المحصية المصابة بالوباء،

على جناح السرعة إلى المسلخ بلدية بوقاعة للتخلص من انتشار هذا فيروس المهدد للثروة الحيوانية.

فيما أكدت لنا بعض مصادر النهار أن سبب ظهور هذا الوباء راجع لارتفاع الرهيب في درجة الحرارة.

وأوضحت نفس المصادر أن إصابات هذا الوباء مست مناطق أخرى على مستوى دائرة بني عزيز.