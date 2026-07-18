تسجيل 59 حريقا إلى غاية الساعة الواحدة زوالًا

أعلنت مصالح الحماية المدنية، في حصيلة ميدانية محينة إلى غاية الساعة الواحدة زوالًا من اليوم السبت، عن تسجيل إجمالي 59 حريقًا طال الغطاء النباتي، المساحات الغابية، المحاصيل الزراعية وبساتين النخيل عبر عدة ولايات.

وأوضحت الإحصائيات العامة أن الكفاءة والجاهزية الميدانية لفرق التدخل مكنت من الإخماد التام لـ 15 حريقًا. في حين تمت السيطرة على 22 حريقًا وهي حاليًا تحت الحراسة والمراقبة المستمرة لتفادي تجددها.

بينما تتواصل العمليات الميدانية لإطفاء 22 حريقًا متبقيًا. وتتوزع الحرائق الـ 22 التي لا تزال قيد الإخماد عبر الولايات كالتالي سكيكدة (5 حرائق)، قالمة (3 حرائق). وبمعدل حريقين (2) في كل من بجاية، عنابة، برج بوعريريج، سوق أهراس، وميلة. وحريق واحد (1) في كل من الشلف، البليدة، تيزي وزو، وقسنطينة.

وتشهد ولاية سكيكدة، 5 حرائق نشطة ببلديات القل (طريق لقبيبة وبوالزلازل)، عين قشرة، سيدي مزغيش، عزابة (عين شرشار). والزيتونة (منطقة بوخزر).

وفي ولاية عنابة، تستمر عمليات الإطفاء بحريق غابة شطايبي (مشوار عرب - قرية الزاوية). وحريق بلدية سرايدي (منطقة سيدي بومدين).

بينما تتواصل في ولاية ميلة، التدخل بالقرارم قوقة (لعشوشة السيباري). بالإضافة إلى حريق محاصيل زراعية ببلدية التلاغمة (مشتة الكبابة 02).

وفي بجاية، تستمر النيران ببلدية بجاية (أبو شتون) وبلدية درقينة (آيت عنان).

وفي البليدة، لا يزال حريق الأدغال والأحراش نشطًا ببلدية بوغرة (منطقة حمام الوان).

بينما تتواصل الجهود في ولايات أخرى، لإخماد الحرائق بقرية مسلوب ببلدية مقلع (تيزي وزو)، وبجبل العقار وعين النوق (برج بوعريريج). وبغابات سوق أهراس والحدادة. وكذا ببلديات وادي الشحم، وادي فراغة، ومجاز الصفاء (قالمة).

عمليات الحراسة المستمرة

تخضع للمراقبة والمعالجة بقايا النيران لـ22 بؤرة تم التحكم فيها، وتتوزع على بلديات برحال (عنابة)، حمالة (ميلة)، أوزلاقن وشيميني وبني معوش وأقبو (بجاية)، بوعينان (البليدة). بالإضافة إلى بلديات تمالوس والقل والحدائق وأم الطوب (سكيكدة).

احرائق أُخمِدت نهائيًا

نجحت فرق الحماية المدنية في إطفاء عدة حرائق بالكامل، شملت بلديات بوزغن وعزازقة وذراع الميزان بولاية تيزي وزو. وحريق أحراش بلدية تاسكريوت (كفريدة) بولاية بجاية.