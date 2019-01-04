تسجيل 6 حالات من “طاعون المواشي” وإشتباه في 25 حالة أخرى بالطارف

سجلت ولاية الطارف الأسبوع الماضي، 6 حالات من طاعون المجترات الصغيرة بمنطقة عين خيار.

وحسبما أفادته مديرية الفلاحة بالولاية اليوم الجمعة، بأنه تم اكتشاف تلك الحالات بعد القيام بعينات على بعض الأغنام.

كما تم القيام بتحاليل على 25 رأسا من الغنم لاشتباه تعرضهم لطاعون المجترات الصغيرة، ببلدية شيهاني.

وفي ذات السياق، تم غلق الأسواق الأسبوعية للمواشي بكل من بوحجار وعين العسل والذرعان لمدة شهر.

وتفاديا لإنتشار هذا الداء بمختلف الولايات الوطن، تم منع تنقل المواشي بين الولايات، إلا عند الحصول على ترخيص من المصالح المعنية.