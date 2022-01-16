تسجيل 6 ضحايا اختنقوا بالغاز في المدية

أفادت خلية الإعلام والإتصال لمديرية الحماية المدنية في ولاية المدية، أنها سلجت 6 ضحايا اختنقوا بالغاز في منطقة البرواقية. كما أشار بيان الحماية، إلى أنها تدخلت على الساعة العاشرة و7 دقيقة ليلا، لإسعاف 6 أشخاص في حي 800 مسكن.

ويتعلق الأمر بـ6 افراد من عائلة واحدة أختنقوا جراء استنشاقهم لغاز أول أوكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء. كما أوضح البيان أن الضحايا يتكونون من 3 اناث و3 ذكور أعمارهم بين 4 الى 67 سنة،منهم 2 فاقدين الوعي.

أما بالنسبة للأخرين يعانون من ضيق في التنفس وغثيان. حيث تم اسعافهم من طرف الحماية المدنية، ونقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى البرواقية.

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ولقي زوجين حتفهما السبت بعد استنشاقهما لغازات الاحتراق السامة المتسربة من جهاز التدفئة شرق مدينة سطيف.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية لذات الولاية، فقد تدخلت فرق الحماية المدنية للوحدة الرئيسية بعد ظهر هذا اليوم السبت على الساعة 13و28دقيقة لحادث اختناق منزلي.

حيث تسبب في وفاة رجل وزوجته في شقة بحي تينار القطب الحضري الجديد، شرق مدينة سطيف، نتيجة استنشاق غازات الاحتراق السامة المتسربة من جهاز التدفئة.

وأضاف البيان أن الضحيتين هما شابين يبلغان من العمر 27و21سنة، كما حلف الحادث إلى نفوق عصفورين في قفصهما في نفس الشقة.

كما سجلت ولاية أم البواقي وفاة شخصين، الجمعة، اختناقا بالغاز المنبعث من المدفئة بالمكان المسمى مشتتة راس نني بولاية أم البواقي.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية لذات الولاية، فإن الحادث ووقع صبيحة الجمعة على الساعة التاسعة و خمس دقائق. أين نقل شخصين متوفين اختناقا اثر استنشاقهما لغاز أحادي الكربون المتسرب من مدفئة.