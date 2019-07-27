تسجيل 6012 تدخل للحماية المدنية خلال الـ48 ساعة الأخيرة

سجلت وحدات الحماية المدنية، 6012 تدخل، في عدة مناطق من الوطن، خلال الفترة الممتدة، ما بين 25 إلى 27 جولية، وإلى غاية صبيحة اليوم السبت.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، فقد شملت تدخلات الحماية المدنية، مختلف مجالات نشاطاتها، منها حوادث المرور، والحوادث المنزلية، الاجلاء الصحي، إخماد الحرائق، زالاجهزة الامنية.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، في 17 حادث مرور، تسببت في وفاة 12 شخص، وإصابة 67 آخرين.

وسجلت أثقل حصيلة في قسنطينة، بوفاة شخصين، واصابة شخصين آخرين بجروح، على إثر اصطدام سيارتين من الوزن الخفيق.

للعلم، تدخلت مصالح الحماية المدنية، لإنتشال 3 غرقى، منها حالة واحدة متوفي غرقا بشاطئ البحر، وحالتين متوفيين غرقا بالمجمعات المائية.

من جهة أخرى، قامت وحدات الحماية المدنية، بإخماد 20 حريقا عبر التراب الوطني.

هذه الحرائق خلفت خسائر مقدرة بـ71.5 هكتارا من الغابات، و25 هكتار من الأدغال، و3 هكتار من القمح، و100 هكتار من الحشائش، و6860 أحزمة تبن، و10 نخلات، و2682 شجرة مثمرة