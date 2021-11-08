تسجيل 64 حادث مرور جسماني خلال نهاية الأسبوع
سجلت مصالح الأمن الوطني، 64 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية، يومي الخامس والسادس من الشهر الجاري. أسفر عن وفاة وجرح 77 آخرين.
في هذا السياق، تشير المعطيات التي قامت بها المصالح المختصة للأمن الوطني أن سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري.
في هذا الإطار، تُجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.
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الشلف: جريح في إنحراف سيارة وإصطدامها بشجرة بحي بن قريبة
كما أصيب اليوم الأحد، شخص بجروح إثر حصول حادث إنحراف سيارة سياحية من نوع كيا بيكانتو وإصطدامها بشجرة على مستوى المحور الوطني رقم 19 بحي بن قريبة.
أين تدخلت مصالح الحماية المدنية، لإسعاف الشخص الجريح وتأمين حركةالمرور.
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تبسة: إصابة 7 أشخاص في حادثي مرور منفصلين
كما سجلت وحدات الحماية المدنية لولاية تبسة مساء أمس حادثي مرور منفصلين أسفرا الحادثين عن إصابة سبعة أشخاص.
وفي بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الماء الأبيض لأجل حادث مرور.
وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى برزقال ببلدية الماء الأبيض. حيث تمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين.
وفي هذا السياق، أسفر الحادث عن إصابة ستة اشخاص.أعمارهم 4 سنوات و 36 سنة. تم اسعافهم وتحويلهم الى إستعجالات الماء الأبيض.
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