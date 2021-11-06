تسجيل 6764 حالة مؤكدة و31 وفاة بفيروس كورونا في إيطاليا

كشفت وزارة الصحة في إيطاليا، اليوم السبت، عن تسجيل 6764 حالة مؤكدة بفيروس كورونا و 31 وفاة في اخر 24 ساعة، ليرتفع عدد الإصابات في إيطاليا الى 4.8 مليون حالة.

في حين ارتفع عدد الوفيات الى 132365 شخصا، لتكون إيطاليا الدولة الـتاسعة في العالم من حيث حصيلة الوفيات بفيروس كورونا، والثانية في أوروبا بعد بريطانيا

وأعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا، أن بلاده ستعلن قرارها النهائي بشأن تمديد حالة الطوارئ الصحية الخاصة بوباء كورونا قبل أيام من موعد نهاية التمديد الأخير في 31 ديسمبر.