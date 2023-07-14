تسجيل 69 حالة غرق منذ الفاتح جوان

سجلت مصالح الحماية المدنية منذ بداية موسم الإصطياف 69 حالة غرق من بينها 32 على مستوى شواطئ البحر.

وحسب ما كشف عنه المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية الملازم أول يوسف عبدات، أنه مع بداية كل صيف وارتفاع درجات الحرارة، تبرز ظاهرة الغرق في المسطحات المائية باختلافها. سواء الشواطئ، السدود والآبار، البرك المائية والوديان.مضيفا أن مصالح الحماية المدنية سجلت منذ الفاتح جوان 69 حالة غرق، 32 منها على مستوى الشواطئ و 37 في المسطحات المائية.

وأضاف يوسف عبدات، أن السبب الرئيسي لهذه الحوادث يرجع إلى التهور والإقدام على السباحة في أماكن ممنوعة. سواء بالنسبة للشواطئ غير المحروسة أو المجمعات المائية أو أحواض السقي. والتي تمثل السباحة فيها موتا أكيدا ناهيك عن الأمراض التي تسببها”.

كما حذر في هذا الصدد من أن المجمعات المائية تنعدم فيها الرؤية. مما يعرض الأشخاص إلى إصابات بليغة بأدوات حادة قد تكون موجودة تحت الماء ويصعب رؤيتها. مشيرا الى أن مصالح الحماية المدنية تدخلت لإنقاذ عدة حالات من هذا النوع. كما أن السباحة في الشواطئ الممنوعة والقفز من أعلى الصخور في الماء يعتبر خطرا حقيقيا وسلوكا متهورا أسفر عن وقوع عدة ضحايا.

وبهدف تجنيب المواطنين هذا الخطر تم تسخير جهاز خاص على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة عبر 14 ولاية ساحلية. يتشكل من أعوان وغطاسين وسائقي الزوارق المطاطية. وكذا أطباء على مستوى مركز المعالجة بالأكسجين تحت الضغط المرتفع.

وكإجراء إستباقي باشرت المديرية العامة للحماية المدنية منذ 7 ماي الماضي بإطلاق حملات تحسيسية حول مختلف الأخطار المتعلقة بموسم الصيف. على غرار حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية والسباحة في المسطحات المائية أو حتى التسممات الغذائية ولسعات العقارب. وذلك على مستوى كافة ولايات الوطن.