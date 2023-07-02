تسجيل 69 مخالفة و55 متابعة قضائية ضد صالونات التجميل

أسفرت عمليات الرقابة على قاعات الحلاقة والتجميل للنساء المنجزة خلال شهر ماي 2023، من طرف أعوان الرقابة، إلى تسجيل 544 تدخلاً مكن من معاينة 69 مخالفة، وتحرير 55 محضر متابعة قضائية.

وحسب بيان لوزارة التجارة وترقية الصادرات، تم التوقيف المؤقت لنشاط 5 محلات حلاقة وتجميل للنساء.

بالإضافة إلى حجز كمية من المنتوجات متمثلة في مواد التجميل غير مطابقة ومنتهية الصلاحية. ومواد صيدلانية وشبه صيدلانية (حقن، إبر وخز، بروتين، كيراتين، كولاجين، وسيرومات للحقن متنوعة…) تقدر بـ 33 لتر و18 كغ من مواد التجميل غير مطابقة و/أو منتهية الصلاحية، بقيمة 200.630 دج.

وفصل البيان النتائج المتحصل عليها حسب طبيعة النشاط الممارس على النحو التالي:

على مستوى المحلات الحائزة على سجل تجاري، بلغ عدد التدخلات المنجزة: 251 تدخل. وعدد المخالفات المعاينة 29 مخالفة، وعدد المحاضر المحررة 26 محضر متابعة قضائية.

وعلى مستوى المحلات الحائزة على بطاقة حرفي، بلغ عدد التدخلات المنجزة 293 تدخل. وعدد المخالفات المعاينة 40 مخالفة، وعدد المحاضر المحررة: 29 محضر متابعة قضائية.

هذا وتتوزع المخالفات المعاينة من حيث طبيعتها كما يلي:

عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية: 26 مخالفة، أي بنسبة 38 بالمائة، وعدم الاعلام بالأسعار والتعريفات 18 مخالفة، أي بنسبة 26 بالمائة.

حيازة منتوجات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك 14 مخالفة، أي بنسبة 21 بالمائة. وعدم القيد في السجل التجاري 4 مخالفات، أي بنسبة 6 بالمائة. وعدم احترام الزامية أمن الخدمة مخالفتين 3 مخالفات، أي بنسبة 4 بالمائة.

ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري: مخالفتين (02)، أي بنسبة 3 بالمائة. وعدم احترام الزامية اعلام المستهلك مخالفة واحدة، أي بنسبة 1 بالمائة. وعدم تعديل بيانات السجل التجاري مخالفة واحدة، أي بنسبة 1 بالمائة.

كما تم تسجيل 4 حالات تتعلق بممارسة نشاطات ذات طابع طبي (الحجامة، العلاج بالليزر، البرسينغ، تبييض الأسنان،…) على مستوى ولايات الجزائر، تيارت، مستغانم ووهران.

وعلى إثر ذلك، تم تحرير محاضر رسمية للمتابعة القضائية ضد المخالفين واقتراح التوقيف المؤقت لنشاطاتهم التجارية. مع تبليغ مصالح الأمن الوطني ومديريات الصحة بذلك.

وتأتي هذه العمليات، في إطار متابعة مراقبة قاعات الحلاقة والتجميل للنساء. لا سيما فيما يتعلق باللجوء إلى تقديم خدمات تكتسي الطابع الطبي “الحجامة، العلاج بالليزر، تبييض الأسنان،…