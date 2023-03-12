تسجيل 7 حالات وخز بالإبر لأطفال بعدة مناطق ببسكرة

سجلت مديرية الصحة لولاية بسكرة، عبر وحداتها الصحية 7 حالات بوخز بالابر لأطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و 12 سنة.

وسجلت الحالات بعاصمة الولاية وبلديات طولقة ، ليوة ، الحاجب وعين الناقة.

ووفق تصريح مدير الصحة للولاية فإن الوحدات الصحية ومصالح الاستجالات استقبلت هذه الحالات التي تم فحصها من قبل مختصين.

وتبين أن الوخز كان على مستوى الجلد، واحتمال وجود مادة تم حقنها مستبعد خاصة وأن التحاليل الطبية التي أجريت لم تكشف عن أي مادة تم حقنها للجسم.

رغم أن هذا غير كاف، بالنظر للمدة التي تفصل بين الوخز واجراء الفحوصات ، كما كشف عبد القادر عويني مدير الصحة أن مصالحة شكلت خلية أزمة لمتابعة الموضوع .

وتتكون اللجنة من أطباء مختصين في مختلف التخصصات ، على أن يتم متابعة هذه القضية ميدانيا ومحاولة التكفل النفسي بالاطفال وأوليائهم.

هذا وعلمت “النهار” أن هذا العمل يتم في الشارع وفق تصريح أولياء الاطفال بشكل مفاجئ وهو ما أدى الى فتح تحقيق من قبل مصالح الامن المختصة.