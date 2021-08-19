تسجيل 7260 حالة مؤكدة و55 وفاة بفيروس كورونا في إيطاليا

كشفت وزارة الصحة في إيطاليا، اليوم الخميس، عن تسجيل 7260 حالة مؤكدة بفيروس كورونا و 55 وفاة في اخر 24 ساعة، ليرتفع عدد الإصابات في إيطاليا الى 4.464 مليون حالة.

في حين ارتفع عدد الوفيات الى 128634 شخصا، لتكون إيطاليا الدولة الـ12 في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والثامنة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

كما أكدت وزارة الصحة عدد المتعافين ارتفع إلى إلى 4.204 مليون شخص، بعد تسجيل 5465 حالة شفاء جديدة.