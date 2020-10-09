تسجيل 76 غريقا في السدود والمسطحات المائية خلال الـ4 أشهر الأخيرة

سجلت مصالح الحماية المدنية 76 حالة وفاة غرقا في المسطحات المائية “البرك و السدود والأودية”.

وسجلت هذه الحصيلة خلال الفترة الممتدة من 1 جوان الى1 أكتوبر 2020 على المستوى الوطني.

حسبما أفاد به مدير الإتصال و الإحصائيات بالمديرية العامة للحماية المدنية العقيد عاشور فاروق في تصريح “لوأج”.

وأضاف أن مصالح الحماية المدنية على المستوى الوطني تسجل في كل سنة عددا من الوفيات غرقا في المسطحات المائية.

حيث تم تسجيل 76 حالة وفاة خلال الفترة الممتدة من 1 جوان إلى 1 أكتوبر 2020.

وأضاف فاروق عاشور، أن فئة الأطفال والمراهقين تمثل أعلى نسبة من ضحايا هذه الحوادث المأسوية.

واستنادا لذات المصدر فإن حصيلة حالات الوفيات غرقا المسجلة خلال فترة 4 أشهر على مستوى المسطحات المائية تشمل وفاة 10 أشخاص غرقا بالسدود .

كما سجلت وفاة 5 أشخاص بالأودية و 28 حالة وفاة غرقا بالمجمعات المائية.

إلى جانب غرق 29 شخصا بالسدود الريفية و4 أشخاص في الأحواض المائية والمسابح.

وذكر فاروق عاشور، أن 65 شخصا لقوا مصرعهم غرقا عبر مختلف الشواطئ خلال الفترة الممتدة من 1 جوان الى 14 جويلية.