تسجيل 8 إصابات وصفر وفيات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس عن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة. كما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة.

في حين، أضافت الوزارة في بيان لها، عن تواجد مريض في العناية المركزة، كما تم تسجيل 4 حالات تماثلت للشفاء.

كما دعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

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