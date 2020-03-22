تسجيل 8 اصابات جديدة بفيروس كورونا في المغرب وارتفاع الحصيلة إلى 104

وحسب مصادر اعلامية مغربية، فقد ارتفع إجمالي الإصابات بالمملكة إلى 104 شخصًا.
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رصدت كاميرا تلفزيون النهار، صبيحة اليوم الأحد، مشاهدا لشوارع العاصمة الجزائرية والتي بدت خالية من المارة، بعد إجراءات الحجر الصحي والمتخذة للتصدي لفيروس كورونا.
وأغلقت محطات…
تمكنت مصالح الشرطة بأمن دائرة تيغنيف بمعسكر، نهاية الأسبوع بالتنسيق مع أعوان الرقابة لمفتشية التجارة لذات المدينة، من حجز 93 كيس من القمح اللين مختلفة…
أقدم الجاني المبحوث عنه، والمقيم بأعالي بلدية سجرارة التابعة إقليميا لدائرة المحمدية في ولاية معسكر، مساء السبت، على اعتراض شقيقه قبل أن يفتح عليه النار…
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