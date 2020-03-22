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تسجيل 8 اصابات جديدة بفيروس كورونا في المغرب وارتفاع الحصيلة إلى 104

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تسجيل 8 اصابات جديدة بفيروس كورونا في المغرب وارتفاع الحصيلة إلى 104
بقلم نسرين محفوف

أعلن السلطات الصحية في المغرب، اليوم الأحد، تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وحسب مصادر اعلامية مغربية، فقد ارتفع إجمالي الإصابات بالمملكة إلى 104 شخصًا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=793704

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