تسجيل 8 اصابات جديدة بفيروس كورونا في المغرب وارتفاع الحصيلة إلى 104

أعلن السلطات الصحية في المغرب، اليوم الأحد، تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وحسب مصادر اعلامية مغربية، فقد ارتفع إجمالي الإصابات بالمملكة إلى 104 شخصًا.