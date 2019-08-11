تسجيل 8 حالات ولادة خلال موسم حج 2019

أعلنت وزارة الصحة السعودية أن مصلحة الولادة سجلت خلال موسم حج هذه السنة 8 حالات ولادة بالبقاع المقدسة.

وحسب ذات الهيئة فإن الحالة الأولى من الولادة لحاجة افغانية تبلغ من العمر 33 سنة و3 حالات أخرى جميعها جميعها ذكور

اما الحالة الرابعة فكانت لسيدة باكستانية تبلع من العمر 27 عام، بينما الولادة الخامسة لحاجة ليبية 42 سنة انجبت طفلة

كما شهدت مستشفيات المشاعر 3 ولادات الاولى بمستشفى بمنى الوادي بمشعر منى وهي حاجة باكستانية.

فيما سجل مستشفى ولادة لحاجة ليبية تبلغ من العمر 40 عام لطفل أسمته عرفة.

إضافة إلى ولادة للحاجة غنية ميمونة 23 سنة لطفل بمستشفى شرق عرفات.