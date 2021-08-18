تسجيل 8022 مخالفة لعدم احترام الحجر خلال 6 أيام

سجلت مصالح الأمن الوطني 8022 مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بتدابير الحجر الصحي، من 10 إلى 16 أوت 2021.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، تمثلت هذه المخالفات في 1227 مخالفة تتعلق بالتجمع وعدم احترام مسافة التباعد الجسدي. و1251 مخالفة تتعلق بالبيع دون الالتزام بقواعد السلامة. بالإضافة إلى وضع 5544 مركبة في المحشر.

وأكد البيان، إن مصالح الشرطة تسهر على تكثيف دوريات وعمليات المراقبة، موازاة مع النشاطات التحسيسية عبر كافة إقليم اختصاص مصالحها، للمساهمة في مجابهة انتشار هذا الوباء القاتل