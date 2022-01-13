تسجيل 82 إصابة جديدة بأوميكرون في الجزائر

أعلن معهد باستور، اليوم الخميس، عن الكشف على 82 حالة جديدة للمتغير أوميكرون “Omicron “B.1.1.529 في الجزائر.

وجاء في بيان لمعهد باستور، أنه قد تم تأكيد هذه الاصابات، بعد إجراء التحاليل على اختبار PCR إيجابي للمعنيين.

ويتعلق الأمر بــ 61 حالة من الجزائر العاصمة، و11 حالة من البليدة، و5 حالات من البويرة. بالإضافة إلى حالة واحدة من عين الدفلى، و3 حالات من حاسي مسعود وحالة واحدة من ولاية الأغواط.

كما تابع البيان، إن الجزائر وبهذه الحالات الجديدة التي تم اكتشافها، تكون قد سجلت إلى حد الآن 145 حالة مؤكدة من هذا المتحور.

وأشار البيان إلى أنه يتم تسجيل حالات جديدة للمتغير أوميكرون بصفة متزايدة، موازاة بانخفاض في عدد الحالات المسجلة من المتغير Delta.

مضيفا أنه وإلى حد الآن وإلى غاية الـ13 جانفي 2022، أصبح المتغير Delta يمثل 67 بالمائة من مجموع المتغيرات المنتشرة. حيث يعرف هذا المتغير منحنى تنازلي أين كان يمثل 80 بالمائة إلى غاية يوم الخميس 30 ديسمبر 2021.

فيما يشكل متغير أوميكرون نسبة 33 بالمائة من المتغيرات المنتشرة. والذي يعرف منحنى تصاعدي حيث كان يمثل 10 بالمائة إلى غاية يوم الخميس 30 ديسمبر2021.

كما أنه، ونظرا للوضعية الوبائية الحالية، يبقى التحلي باليقظة ضروريا مع التذكير بالأهمية البالغة للتلقيح. الذي يمثل الوسيلة الأكثر فعالية لتجنب حالات الإصابات المعقدة والخطيرة.

بالإضافة إلى الالتزام الصارم بالتدابير الصحية الوقائية المتمثلة في ارتداء القناع الواقي. والتباعد الجسدي والغسل المتكرر لليدين، من أجل الحد من زيادة عدد الحالات المسجلة.

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