تسجيل 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت

كشفت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، عن تسجيل 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال اليوم الماضي.

كما تم تسجيل 7 وفيات بالفيروس التاجي في الكويت، ليرتفع عدد الضحايا إلى 212 وفاة.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في الكويت، إلى 27043 إصابة.

بينما تم تسجيل شفاء 1230 مريضا من الفيروس، ليرتفع عدد المتعافين إلى 11386 شخص.