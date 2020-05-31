تسجيل 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت

كشفت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، عن تسجيل 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال اليوم الماضي.
كما تم تسجيل 7 وفيات بالفيروس التاجي في الكويت، ليرتفع عدد الضحايا إلى 212 وفاة.
وارتفع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في الكويت، إلى 27043 إصابة.
بينما تم تسجيل شفاء 1230 مريضا من الفيروس، ليرتفع عدد المتعافين إلى 11386 شخص.
تعلن #وزارة_الصحة عن تأكيد إصابة 851 حالة جديدة، وتسجيل 1230 حالة شفاء، و 7 حالات وفاة جديدة بـ #فيروس_كورونا_المستجدّ COVID19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 27,043 حالة pic.twitter.com/Zva7IUa1wW
— وزارة الصحة – الكويت (@KUWAIT_MOH) May 31, 2020
التعليقات (0)