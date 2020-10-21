تسجيل 8641 مخالفة لتدابير الوقاية من كورونا خلال 3 أيام

سجلت مصالح الشرطة عبر التراب الوطني، في ظرف الـ3 أيام الأخيرة، 8641 مخالفة تتعلق بخرق تدابير الوقاية من وباء كورونا ومكافحته.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، تم إحصاء في يوم 20 أكتوبر 2020 فقط، 2309 مخالفة، منها 40 مخالفة تتعلق بقطاع النقل، أفضت إلى وضع 68 مركبة و15 دراجة نارية في المحشر.

أما بخصوص الأشخاص، فقد تم تحرير 75 محضر بخصوص التجمع وعدم احترام مسافة التباعد الجسدي، و1669 مخالفة لعدم إرتداء القناع الواقي.

بالإضافة إلى 54 مخالفة شملت التجار، لعدم ارتداء القناع الواقي في المتاجر.

وفي عشية الدخول المدرسي، شاركت آليات الأمن الوطني في يوم 20 أكتوبر 2020 بـ65 عملية تعقيم للأماكن العمومية، والشوارع بالأحياء الشعبية ومحيط المدارس.

وجاء ذلك، للمساهمة في تهيئة الظروف الصحية الملائمة لتلاميذ المؤسسات التعليمية، ومشاركتهم فرحة الالتحاق بمقاعد الدراسة.

وتناشد المديرية العامة للأمن الوطني بالمناسبة، وعي ومسؤولية المواطنين أمام التحديات التي تفرضها الأزمة الصحية الراهنة.

وتدع المديرية، المواطنين، لتفادي التراخي في اتخاذ التدابير الوقائية الواردة في البروتوكول الصحي، للحفاظ على الصحة العامة والأرواح، للحد من انتشار الوباء ومكافحته.

كما تجدد المديرية دعوتها لمد المزيد من جسور التعاون بين الشرطة والمواطن، لتخطي هذه المرحلة.