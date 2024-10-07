تسجيل 87 قضية متعلقة بمكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية خلال أسبوع

سجلت مصالح الجمارك، خلال الفترة الممتدة من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر الجاري. 87 قضية متعلقة بمكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية العابرة للحدود، تم خلالها ضبط 92 مخالفا.

حسبما أفاد به بيان للمديرية العامة للجمارك، فإنه وفي إطار مكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية العابرة للحدود. سجلت الفرق الجمركية العملياتية الناشطة عبر كامل الإقليم الجمركي بما يشمله من منافذ حدودية برية بحرية وجوية. بالتنسيق الوثيق والمحكم مع مختلف الشركاء الأمنيين. حصيلة حجز معتبرة تمثلت في 87 قضية خلال الفترة الممتدة من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر من السنة الجارية.

وبلغ عدد المخالفين المعنيين في هذه القضايا 92 شخصا بينما قدر عدد وسائل النقل المستعملة في التهريب بـ 38 مركبة “دراجة نارية، سيارات سياحية ونفعية، شاحنات، جرارات، مقطورات وحاويات”. مضيفا أن إجمالي الغرامات المفروضة قدر بأكثر من 3 ملايير دج.

وأظهرت الحصيلة حجز 411.7 كلغ من الكيف المعالج و 127228 وحدة من الأقراص المهلوسة. و 2.09 كلغ من الكوكايين، إضافة الى 69060 أورو و 2940 دينار تونسي. كما تم خلال نفس الفترة حجز 2100 لتر من الوقود و76160 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية. بالإضافة كذالك إلى 46130 علبة سجائر و 42 هاتفا نقالا.

وتم أيضا حجز مواد أخرى على غرار مواد التجميل ومستحضرات العناية الجسدية، مواد صيدلانية، أجهزة حساسة. بالإضافة كذلك إلى قطع غيار، أجهزة كهرومنزلية، مواد غذائية مخصصة للاستهلاك البشري والحيواني وعتاد صحي خاص بالحمامات.

يضاف الى ذلك حجز مشروبات كحولية، فواكه، لحوم، أسماك، مواد غذائية مختلفة، مكملات غذائية، تجهيزات حساسة. أواني منزلية، ألبسة، أحذية، أقمشة، مواد البناء، ألعاب الأطفال، دراجات هوائية وسيارات.