تسجيل 88 حادث مرور جسماني خلال نهاية الأسبوع

سجلت مصالح الأمن الوطنية، 88 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية، خلال الفترة الممتدة بين 19 و20 مارس.

وأسفر عن الحوادث المرورية المسجلة، وفاة شخصين وجرح 108 آخرين.

وتشير المعطيات التي قامت بها المصالح المختصة للأمن الوطني أن سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري.

وفي هذا الإطار، جددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور.

إضافة إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة لاسيما أثناء التقلبات الجوية التي تعرفها مؤخرا معظم ولايات الوطن.