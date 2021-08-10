تسجيل 88 حريقا متواصلا في 15 ولاية من الوطن

وفيما يلي الولايات المتضررة من هذه الحرائق:

وأكدت مديرية الغابات، أنه تم تسخير كل الوسائل البشرية و المادية لإدارة الغابات و الحماية المعدنية و الجيش الوطني الشعبي لمكافحة حرائق الغابات.

كما ثمنت المشاركة الفعالة للمواطنين خاصة بولاية تيزي وزو التي تضررت كثيرا من جراء هذه الحرائق.