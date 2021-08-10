تسجيل 88 حريقا متواصلا في 15 ولاية من الوطن
بقلم خالد زوبيري
أعلنت المديرية العامة للغابات، في بيان لها اليوم الإثنين، عن تسجيل 88 حريقا متواصلا عبر 15 ولاية الى غاية الساعة الثالثة بعد الظهر .
وفيما يلي الولايات المتضررة من هذه الحرائق:
تيزي وزو : 22 حريق
الطارف : 13 حريق
بجاية : 12 حريق
جيجل : 09 حريق
سكيكدة : 08 حريق
عنابة : 05 حريق
بومرداس : 04 حريق
البليدة : 03 حريق
المدية : 03 حريق
قالمة : 03 حريق
سوق اهراس : 02
خنشلة _ ام الباقي – سطيف – تبسة : 1 حريق
وأكدت مديرية الغابات، أنه تم تسخير كل الوسائل البشرية و المادية لإدارة الغابات و الحماية المعدنية و الجيش الوطني الشعبي لمكافحة حرائق الغابات.
كما ثمنت المشاركة الفعالة للمواطنين خاصة بولاية تيزي وزو التي تضررت كثيرا من جراء هذه الحرائق.
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